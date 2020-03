Ya tenemos nuevo single del cuarto disco de Yves Tumor en camino, del que ya sabemos su título, Heaven to a Tortured Mind. Se trata de su primer trabajo desde que publicasen Safe in the Hands of Love en 2018, y saldrá publicado el próximo 3 de abril a través de Warp Records.

Compuesto al completo por el propio Yves Tumor y co-producido junto a Justin Raisen, es el cuarto trabajo de la discografía del artista, que ya nos había dejado escuchar dos adelantos titulados Gospel for a New Century y Kerosene junto a Diana Gordon.

Por ahora, además del título y todos estos detalles ya anunciados, hemos podido conocer el tercer single de presentación, este Romanticist/Dream Palette que ya podemos escuchar a continuación.

Tracklist de “Heaven to a Tortured Mind”, nuevo disco de Yves Tumor

Estas son las 12 canciones incluidas en este álbum: