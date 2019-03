Yung Beef presenta la programación de su propio escenario en Primavera Sound

La decimonovena edición del Primavera Sound contará, entre muchas otras novedades, con un nuevo escenario comisariado exclusivamente por el artista granadino Yung Beef. Icono de toda una generación que ha llevado la música urbana española a un momento de máxima efervescencia, en sus manos está la selección, propuesta y encaje de un reguero de 17 artistas, locales e internacionales, emergentes y leyendas, que abrirán una vía a la música “de calle” (trap, reggaeton, rap) dentro del Parc del Fòrum de Barcelona. Es la primera vez que desde Primavera Sound se trabaja tan estrechamente con un artista para programar un escenario, pero la confianza en Yung Beef es absoluta.

El propio protagonista fue el encargado de diseccionar estos artistas –que actuarán durante los tres días principales dentro de la programación principal del festival– en el MagaSin de Radio Primavera Sound del pasado lunes 4 de marzo. Aprovechando la apertura al público de Abaixadors10, local que acoge los estudios de RPS, Yung Beef respondió a varios de los porqués que explican su implicación. “Es mi visión de la música, de la música de calle, el reggaeton y demás”, concedió, añadiendo que ha tenido libertad absoluta para proponer. “Es como un sueño. Si me preguntaran cómo sería un día de música perfecto para mí, sería así”.

En definitiva, los artistas que ha seleccionado son:

ALBANY (ES)

BRAT STAR (CA)

DJ PLAYERO (PR)

GANGSTA BOO (US)

GOA (ES)

GOTH BOI CLIQUE (US)

HURRICANE G feat. TONY TOUCH (PR-US)

IAN ISIAH (US)

JAPANESE (PA)

KODIE SHANE (US)

LA GOONY CHONGA (US)

LA ZOWI (ES)

MARK LUVA (ES)

RICO NASTY (US)

ROSA PISTOLA (CO)

SOMADAMANTINA (ES)

UZIELITO MIX (MX)

YUNG BEEF dj set (ES)