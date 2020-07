Desde luego, Yo La Tengo han estrenado con ganas su perfil de Bandcamp, y hoy nos han dejado escuchar su cuarta nueva canción en lo que llevamos de semana. Esta vez, se trata de Georgia considers the two blue ones (Thursday), nada menos que algo más de ocho minutos de tema instrumental grabados durante su sesión de ensayos en su local de Hoboken, Nueva Jersey, el pasado mes de abril tras el confinamiento.

Después de James and Ira demonstrate mysticism and some confusion holds (Monday), Georgia thinks it’s probably okay (Tuesday), James gets up and watches mourning birds with Abraham (Wednesday) y la canción de hoy, ¿qué nos espera mañana viernes?

BIOGRAFÍA DE YO LA TENGO

Una de las bandas más queridas del universo indie, los Yo La Tengo han sido frecuentemente comparados con la Velvet Underground (incluso tuvieron el honor de personificar al legendario grupo de Lou Reed en la película I Shot Andy Warhol) por su forma de combinar canciones de delicado pop melódico con explosiones de feedback y otros experimentos sonoros, que van desde el noise rock a la música ambient. El grupo es una creación del crítico de rock Ira Kaplan (guitarra, voz) y su esposa Georgia Hubley (batería, voz), quienes en 1984 desde Hoboken, New Jersey, decidieron volver realidad el sueño de la banda propia. Ride the tiger, el álbum debut del grupo, apareció en 1986. Con sus trabajos sucesivos, Yo La Tengo pronto se convirtió en uno de los conjuntos favoritos de la crítica especializada, en particular tras la publicación de Fakebook en 1990, un álbum de preciosas versiones de artistas como John Cale, The Flamin’ Groovies, o The Kinks. Durante los primeros años Kaplan y Hubley experimentaron con diversos bajistas, hasta que James McNew entró al grupo de manera permanente en 1992 para la grabación de May I Sing With Me. Al año siguiente Yo La Tengo comenzó su larga asociación con el prestigioso sello independiente Matador con la edición del aclamado Painful. Con este disco la banda amplió considerablemente su sonido, una dirección confirmada en los excelentes I Can Hear The Heart Beating As One (1997) y And Then Nothing Turned Itself Inside Out (2000). Durante los años 2000 el grupo se mantuvo tan inquieto y prolífico como siempre, grabando nuevos discos, realizando bandas de sonido para películas y editando compilados de rarezas. En 2013 Yo La Tengo presentó Fade, el primer álbum de la banda en veinte años sin el productor Roger Moutenot, reemplazado por John McEntire (miembro de Tortoise), a los que siguieron Stuff Like That There (2015) y There’s a Riot Going On (2018).

DISCOGRAFÍA DE YO LA TENGO

Ride the Tiger (1986)

New Wave Hot Dogs (1987)

President Yo La Tengo (1989)

Fakebook (1990)

May I Sing with Me (1992)

Painful (1993)

Electr-O-Pura (1995)

I Can Hear the Heart Beating as One (1997)

And Then Nothing Turned Itself Inside-Out (2000)

Summer Sun (2003)

I Am Not Afraid of You and I Will Beat Your Ass (2006)

Popular Songs (2009)

Fade (2013)

Stuff Like That There (2015)

There’s a Riot Going On (2018)

IMPRESCINDIBLES DE YO LA TENGO

