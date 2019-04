La experimental banda neoyorquina regresa este 2019 con un nuevo disco. Yeasayer han anunciado Erotic Reruns, quinto álbum de estudio que llegará el próximo 7 de junio a través de su propio sello discográfico, Yeasayer Records.

El trabajo de estudio del grupo originario de Brooklyn incluye un total de nueve canciones. Una de ellas la compartió Yeasayer hace unos días bajo el título I’ll Kiss You Tonight. Asimismo, junto a la confirmación de su nueva publicación, la formación ha lanzado otros dos cortes: Let Me Listen in on You y Fluttering in the Floodlights.

Los miembros de Yeasayer, es decir la dupla de cantantes y multiinstrumentistas Chris Keating y Anand Wilder, así como el bajista y vocalista Ira Wolf Tuton, han sido los encargados de escribir y producir el LP.

Este viernes 12 de abril, la banda comienza una gira de presentación en Estados Unidos. De momento cuenta con pocas fechas, aunque en el mes de agosto Yeasayer visitan festivales europeos como el Sziget húngaro o el Grape eslovaco.

‘Erotic Reruns’