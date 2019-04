“El espíritu noventero más certero y agitador”, que Yawners recuperan en su último disco, Just Calm Down, llegará la próxima semana a Madrid y Barcelona, con dos fechas en la madrileña Sala el Sol, el 11 de abril, y la Sala VOL al día siguiente en la ciudad condal.

Grandes riffs. Grandes sentimientos. Grandes emociones. Así presentan en su página de Bandcamp su nuevo trabajo, que llegaba recientemente y cuatro años después de su carta de presentación Dizzy en 2015.

Con un nuevo acompañamiento a la batería, de la mano de Martín Muñoz, la madrileña Elena Nieto presenta en este Just Calm Down diez temas insuflados de adrenalina y espíritu veraniego; empapados de influencias noventeras -power pop, pop punk, emo…– que no harán sino sacar una sonrisa y levantar a los pies del suelo a todos aquellos que se congreguen en las dos míticas salas.

Las entradas están a la venta en Wegow –para Madrid– y Eventbrite –Barcelona– a partir de 8 euros.