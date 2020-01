A dos días de su primer concierto en salas de 2020, Yawners nos presentan un lyric video de la mano de Joan DM y que fue grabado durante su último concierto del 2019, en la sala Apolo de Barcelona, junto a Carolina Durante. Un videoclip donde se puede seguir la letra de una de las canciones más espídicas y melódicas de su debut Just Calm Down, disco que acaba de reeditarse al haberse agotado en formato físico y que, además, el 13 de marzo verá la luz en Japón a través del sello japonés Inpartmaint Inc. en formato CD con un bonus track: una versión acústica de The Friend Song, grabada por Brian Hunt en sus estudios de Madrid, El Invernadero.

La gira de Yawners pasará por Madrid (1/02), Barcelona (7/02), Salt (8/02), Emac en Borriana (15/02), Sevilla (27/02), Algeciras (28/02), Úbeda (29/02), Salamanca (6/03), Oviedo (7/03), Donosti (13/03), Esmorga Fest en Sarria (14/03) y Zaragoza (25/04).