Ya hay ganadores para los NME Awards 2020

Ayer se celebró en Londres una nueva edición de los Premios NME, en los que la prestigiosa revista británica nombra anualmente los mejores artistas del año en diversas categorías.

Empezamos el repaso a la noche por las categorías grupales, en las que Slipknot fue elegida como mejor banda del mundo mientras que The 1975 lo hizo como mejor grupo británico. A nivel individual, los galardones recayeron en Taylor Swift a nivel mundial y FKA twigs a nivel británico.

En cuanto a los discos, Lana del Rey consiguió el premio al Mejor Álbum del Año por Norman Fucking Rockwell mientras que Little Simz, con Grey Area, lo logró en la categoría de Mejor Álbum Británico. Por su parte, Bad Guy de Billie Eilish fue elegida Mejor Canción del Mundo y la Ladbroke Grove de AJ Tracey como Mejor Canción Británica.

Otros premios fueron a parar a Slowthai y Mura Masa a la Mejor Colaboración, Easy Life a la Mejor Banda Emergente Británica, Yungblud con Original Me al Mejor Vídeo, Clairo a la Mejor Artista Emergente a nivel mundial, Liam Gallagher con As It Was a la Mejor Película Musical, Foals al Mejor Directo del Año y The Cure al Mejor Cabeza de Cartel de un festival.

En estos premios, curiosamente, también había representación española, ya que el Mad Cool estaba nominado a Mejor Festival del Mundo, pero no consiguió el premio que recayó en el mítico Glastonbury.

Igualmente, Courtney Love fue homenajeada con el Premio al Icono del año y Robyn como la Mejor Compositora de la Década.

¿Qué os parecen los premios de este año?