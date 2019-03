Ya hay fecha para el nuevo disco de Slipknot

Slipknot ha confirmado la fecha de lanzamiento de su nuevo y esperado álbum, aún sin título, y que llegará a nuestros oídos el próximo 9 de agosto. Asimismo, la banda estará presentando sus nuevas canciones y clásicos de siempre con una gira llamada KNOTFEST ROADSHOW que les traerá al Download Festival Madrid y al Resurrection Fest en Galicia.

De este modo, en agosto tendremos el primer disco de Slipknot desde que lanzarán .5: The Grey Chapter en 2014, y que por ahora nos han adelantado con el single All Out Life.

La banda norteamericana irá anunciando más detalles de este álbum en las próximas semanas, así que tocará estar atentos.