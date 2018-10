Ya hay fecha definitiva para el lanzamiento del segundo disco de The Good The Bad and The Queen

Por fin el segundo y esperado disco de The Good The Bad and The Queen tiene ya una fecha de lanzamiento. Married Land es el título que llevará el álbum que verá la luz el próximo 16 de Noviembre.

La deseada noticia la ha dado una cuenta no oficial de Twitter sobre Damon Albarn y, además del día, ha desvelado también cuál será el título del mismo. Pocas horas después, otras cuenta de fans del supergrupo mostraba también lo que podría ser la portada de Married Land, que según ha comentado un usuario de Reddit, la temática gráfica del álbum está tomada de la antología cinematográfica de 1945 Dead of Night.

El disco cuenta con Tony Visconti a la producción, y como ya comentó a principios de año cuando la grabación estaba ya avanzada, el disco es “una extraña oda al norte de Inglaterra”, y además “está ambientado en Blackpool entre el histórico pub Starr Gate y la cabaña del tío Tom”.

Han pasado ya once años desde que la banda de Albarn, Paul Simonon, Tony Allen y Simon Tong publicara su primer disco como The Good The bad and The Queen, y al fin parece que la continuación está muy cerca. Tan solo nos queda ir contando poco a poco los días hasta el próximo 16 de Noviembre. Un mes más podremos esperar.