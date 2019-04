Ya están aquí los horarios definitivos para WARM UP Estrella de Levante

Tras desvelar la semana pasada los nombres que cerraban el cartel del festival, WARM UP Estrella de Levante presenta los horarios de su tercera edición. Se trata de una programación diseñada específicamente con el objetivo de crecer en intensidad conforme transcurra cada noche.

Desde el pop de Zahara o Alondra Bentley a primera hora de la tarde, la organización de #WARMUP2019 ha apostado por avanzar conforme avance la noche hacia el indie bailable de Two Door Cinema Club o el rock clásico de Noel Gallagher´s High Flying Birds, los estribillos de Second o Vetusta Morla hasta finalizar con cierres electrónicos a cargo de 2manydjs o Tiga.

En el caso de Esc_, la programación apostará por la música de club de primera calidad con actuaciones desde las 21:30. Allí tendrán lugar las sesiones de algunos de los DJs y productores más importantes y elegantes de la escena house y techno nacional e internacional, como es el caso de Red Axes o Tama Sumo.

En paralelo a los dos escenarios principales (Estrella de Levante y WARM), otros dos ofrecerán una programación alternativa en base a unos criterios de calidad y diversidad musical. Así, el Escenario UP acogerá los directos de los artistas más singulares y las apuestas del futuro del festival –Marcelo Criminal, The Sound Of Arrows, Cariño o Putochinomaricón-, mientras que en el WARM UP Dancefloor sonará la música más bailable con sesiones de DJs –El Cuerpo del Disco, Julio Ródenas, Carrie Palmer – y los lives de proyectos como Baiuca o Catnapp.

Pero esto no es todo, WARM UP anuncia hoy dos nuevos nombres que se suman a la programación gratuita de Somos Murcia, que tendrá lugar del 29 de abril al 5 de mayo. Dos bandas murcianas –Perro y La Tribu29– que se unen a las ya anunciadas dentro del programa Somos Música. Los primeros estarán presentando su último disco, Trópico Lumpen, en la Sala REM el jueves 2 de mayo -apertura de puertas a las 00.00-. Los segundos, por su parte, actuarán el mismo día en la Sala Revólver a partir de las 23:30. Ambos conciertos serán completamente gratuitos.

Faltan apenas 22 días para que el Recinto La Fica abra de nuevo sus puertas. Será el viernes 3 de mayo a las 18:00 y finalizará la madrugada del domingo. El primer gran festival de la temporada está a punto de comenzar.

Somos Murcia 2019 (Programación gratuita)

Lunes

19:30-21:00 Los Molinos del Río

Bienvenida #WARMUP2019,

Desfile de moda made in Murcia con Pedro Lobo, Las Culpass y Broken Finger

Catering inaugural

Inauguración exposición “Jóvenes diseñadores de la Región”

20:30, Filmoteca

Proyección: Clímax (Gaspar Noé, 2018)

21:30, Los Molinos Río

Secret Show Estrella de Levante

Todo el día, diversas localizaciones: OFF WARM UP

Martes

20:30, Los Molinos del Río

Secret Show Estrella de Levante

20:30, Filmoteca

Proyección: O espíritu de Pucho Boedo (Lois Patiño, 2018)

22:00, Sala REM

Concierto: Hidrogenesse + Kokoshca + Jump To The Moon

22:00, Garaje Beat Club

Concierto: Lagartija Nick + Lebowsky + DJ Dr Maracas

Todo el día, diversas localizaciones: OFF WARM UP

Miércoles

11:00, Los Molinos del Río

Concierto infantil con Dr. Sapo

13:30, Los Molinos del Río

Secret Show Estrella de Levante

19:00, Discos Precolombino

Presentación del libro “Mujeres del Rock”, de Anabel Vélez

DJ set: Daretobegirl

20:00, Teatro Circo

Concierto: Guadalupe Plata

20:30, Filmoteca

Proyección con música en directo: Seward plays Blade Runner

21:30, La Yesería

Concierto: Rayo

Todo el día, diversas localizaciones: OFF WARM UP

Jueves

20:00, La Yesería

Recital Magicómico, al hilo del libro Aquelarre de Muñecas (Ana Elena Pena) + Concierto de Cintia Lund

20:30, Los Molinos del Río

Secret Show Estrella de Levante

20:30, Filmoteca

Proyección: Oasis: Supersonic (Mat Whitecross, 2016)

20:30, Centro Párraga

Inauguración de la exposición “Contaminaciones”

23:30, Sala Revólver

La Tribu29

00:00, Sala Rem

Perro

02:00, Sala REM

Urban Dancefloor: David Van Bylen + Yiorch

Todo el día, diversas localizaciones: OFF WARM UP

Viernes

13:30, Los Molinos del Río

Secret Show Estrella de Levante

20:30, Filmoteca

Proyección: Camarón: flamenco y revolución (Alexis Morante, 2018)

06:00, Garaje Beat Club

After WARM UP: Amatria DJ set + Suzukid

Todo el día, diversas localizaciones: OFF WARM UP

Sábado

12:00, Plaza de los Apóstoles. Escenario Mondo Sonoro 25

Concierto: Cupido + Antifan + Ayoho

12:00, Plaza Julián Romea. Escenario Radio 3

Concierto: Bigott + Fernando Rubio & The Inner Demons + Secret Show Estrella de Levante

12:00-20:00, Calle Basabé

Market de diseño + Javi Montreal DJ set

12:30, Plaza de los Perros

Concierto infantil: Pepi Calzaslargas & La Banda Pirata

20:30, Filmoteca

Proyección: I Used to be Normal: A Boyband Fangirl Story (Jessica Leski, 2018)

06:00, Garaje Beat Club

After WARM UP: Colin Peters + Pablo Radiola

Todo el día, diversas localizaciones: OFF WARM UP

Domingo

12:00, Plaza de los Apóstoles. Escenario Mondo Sonoro 25

Concierto: La Estrella de David + Apartamentos Acapulco + Piyama

12:00, Plaza Julián Romea. Escenario Radio 3

Concierto: Flamingo Tours + Sister Cookie + Alexanderplatz

12:00-20:00, Calle Basabé

Market de diseño + DJ set

12:30, Plaza de los Perros

Concierto infantil: La Chicacharcos & The Katiuskas Band

18:00, Filmoteca

Proyección: Yuli (Icíar Bollaín, 2018)

Todo el día, diversas localizaciones: OFF WARM UP

Programación recinto La Fica

Apertura de puertas 18:00

VIERNES 3

ESCENARIO ESTRELLA DE LEVANTE

20:50 AMAIA

23:00 THE JESUS AND MARY CHAIN

01:20 TWO DOOR CINEMA CLUB

03:40 2MANYDJS (DJ SET)

ESCENARIO WARM

18:20 JAVIERA MENA

19:45 ZAHARA

21:55 CAROLINA DURANTE

00:15 SECOND

02:35 ROOSEVELT

05:00 DAVID VAN BYLEN

ESCENARIO UP

18:15 MARCELO CRIMINAL

19:45 SPACE SURIMI

21:15 CLAIM

22:45 PEDRINA

00:15 LOS INVADERS

01:45 THE SHIVAS

03:15 THE SOUND OF ARROWS

04:35 DELAPORTE

ESC_

21:30 SURI KATO

23:00 FERNANDA ARRAU

00:30 YOUNG MARCO

02:00 RED AXES

03:30 GELA

04:45 BEGUN

WARM UP DANCEFLOOR

18:00 MARINA GASOLINA

19:30 EL CUERPO DEL DISCO

21:00 RRUCCULLA (LIVE)

22:00 KUTXU

23:30 PEINETTA (LIVE)

00:30 SAY YES

02:00 KERITO

03:30 SERGIO GALIAN

04:45 NANDO COSTA

SÁBADO 4

ESCENARIO ESTRELLA DE LEVANTE

20:30 TEENAGE FANCLUB

22:40 NOEL GALLAGHER´S HIGH FLYING BIRDS

01:00 VETUSTA MORLA

03:45 TIGA

ESCENARIO WARM

18:10 ALONDRA BENTLEY

19:25 LA M.O.D.A

21:35 NOVEDADES CARMINHA

23:55 LA CASA AZUL

02:35 MISS CAFFEINA

05:00 FLASH SHOW

ESCENARIO UP

18:15 LOS INCREÍBLES FUL

19:45 TIN ROBOTS

21:15 CRUDO PIMENTO

22:45 CARIÑO

00:15 THE MOLOCHS

01:45 A GIANT DOG

03:15 AXOLOTES MEXICANOS

04:35 PUTOCHINOMARICÓN

ESC_

21:30 URBANOTEQUE

23:00 SAU POLER

00:30 SAN PROPER

02:00 TAMA SUMO

03:30 ALIENATA

04:45 LADRILLOVITZ

WARM UP DANCEFLOOR

18:00 THE HIJOLE

19:30 JULIO RÓDENAS

21:00 BAIUCA (LIVE)

22:00 TERRI

23:45 CATNAPP (LIVE)

00:30 CARRIE PALMER

02:00 PABLO RADIOLA

03:30 BRUMMEL

04:45 SUPERNOUVEAU