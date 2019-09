Ya está aquí “Vas hablando mal de mí”, nuevo video y single de Los Punsetes

Ya está aquí el nuevo single & videoclip de Los Punsetes, Vas hablando mal de mí, que supone el tercer single extraído de Aniquilación, sexto disco de la banda que llega en octubre seguido por una extensa gira por salas durante otoño-invierno.

Además, para este videoclip han contado con una dirección y un protagonista realmente estelares, nada menos que Nacho Vigalondo y Pedro Ruiz, respectivamente. Por ejemplo, el cineasta se expresa así sobre su última creación: “A lo tonto, Los Punsetes ya son ese tipo de banda que damos por hecho. Parece que jamás tendremos nostalgia de ellos porque damos por hecho que estarán siempre ahí. No son sólo una montaña de temazos, también son una de las mejores colecciones de vídeos musicales en este país. Hacer un vídeo para los Punsetes es una responsabilidad.

Las canciones de los Punsetes son a la vez adolescentes y viejunas, insolentes y humildes, con épica y con chiste. Es bastante delicado estar a la altura, y menos en mitad del mes de agosto, pero la banda, sus padres, La Bien Querida, El Coleta y demás prodigios me han regalado una complicidad y confianza de esas que bordan un verano.

Y luego, claro, está Pedro Ruiz. Hemos tenido una suerte inmensa en contar con él, porque desde que surgió su nombre, en la primera reunión, nos resistimos a pensar en un plan B. Como estamos condenados a representar una posible idea de modernidad, queríamos que el video lo rompiera por la mitad un huracán escénico que formase parte de nuestro imaginario a otra escala. Si Los Punsetes (o yo, por ejemplo) somos el paisaje, Pedro Ruíz es el horizonte.

Sólo me queda aprovechar este hueco para agradecerle de nuevo su inagotable energía, paciencia y amabilidad. Sabíamos que era un lujo frente a la cámara, pero lo fue también a nuestro lado.”

Os dejamos además con las primeras fechas de la gira “Aniquilación” a continuación:

18.10 Las Armas, ZARAGOZA

19.10 Apolo 2, BARCELONA

25.10 Wah Wah, VALENCIA

26.10 Stereo (Low Fest Vibra Mahou), ALICANTE

10.11 Es Gremi, PALMA DE MALLORCA

02.11 REM (Warm Up Estrella Levante), MURCIA

15.11 Antzokia, BILBAO

16.11 Dabadaba, DONOSTI

20-23.11 Monkey Week, SEVILLA

13.12 Gran Café, LEÓN

14.12 Black Pearl (Valladolindie), VALLADOLID

10.01 La Riviera, Inverfest, MADRID

31.01 Ambigú Axerquia, CÓRDOBA

01.02 Planta Baja, GRANADA

14.02 Garufa (SonEG), A CORUÑA

15.02 La Iguana (SonEG), VIGO