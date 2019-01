Ya está aquí “Remind Me Tomorrow”, el nuevo disco de Sharon Van Etten

Otro de los retornos discográficos que estábamos deseando escuchar hoy es el de Sharon Van Etten, quien publica su quinto disco, Remind Me Tomorrow, en el que pone fin a un largo silencio discográfico desde Are We There en 2014, un periodo de su vida en el que ha sido madre, ha desarrollado una interesante carrera como actriz y ha completado sus estudios. Tiempo bien aprovechado, vaya.

Ya hemos podido ir conociendo algunas canciones de este disco, como Comeback Kid o Seventeen, pero por fin podemos degustar estas diez nuevas canciones de la estadounidense que, recordemos, nos visitará este verano en el VIDA y en el Mad Cool. Disfrutad…

Escucha “Remind Me Tomorrow” de Sharon Van Etten: