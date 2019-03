Ya está aquí el nuevo disco de Solange

La cantante / compositora y artista visual ganadora del Premio Grammy, Solange Knowles, lanza su nuevo álbum When I Get Home a través de Saint Records / Columbia Records. El álbum es una exploración del propio origen, planteando la pregunta de cuánto de nosotros mismos traemos al mundo frente a lo que dejamos atrás en nuestra evolución. La artista ha decidido regresar al barrio Third Ward de Houston para responderla. El álbum, que fue escrito, interpretado y producido por Solange, ya está disponible en todas las plataformas digitales. Escucha When I Get Home aquí:

El álbum incluye colaboraciones de Tyler, The Creator, Chassol, Playboi Carti, Standing on the Corner, Panda Bear, Devin the Dude, The-Dream, y otros. También incluye colaboraciones de otros miembros del mismo barrio como Debbie Allen, Phylicia Rashad, el poeta Pat Parker y Scarface.

Este lanzamiento representa la siguiente fase en la evolución de Solange como artista. Desde que publicara su aclamado álbum A Seat at the Table de 2016, Solange ha realizado espectáculos de arte en el Museo Guggenheim y la Fundación Chinati en Marfa, Texas. Ha exhibido instalaciones artísticas de vídeo en la Tate Modern de Londres y en el Hammer Museum de Los Angeles.

También la ha llevado a realizar espectáculos sold-out en recintos legendarios de todo el mundo, como el Radio City Music Hall, el Kennedy Center y la Sydney Opera House.

Además, Solange anunció que se llevará a cabo en el barrio Third Ward de Houston un evento especial el 3 de marzo para celebrar este lanzamiento.