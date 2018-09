Ya está aquí el esperadísimo debut de Of Moths and Stars: “Live Like Me”

Es sorprendente la trayectoria de un grupo como Of Moths and Stars. ¿Por qué? Bien, se han dejado caer en festivales nacionales (Mad Cool, Sonorama), internacionales (Clockenflap de Hong Kong o Timeout: London, RIsing Stars de Reino Unido) y también les hemos podido ver teloneando a grandes grupos como Suede, The Charlatans o The Bohicas; todo esto sin haber siquiera publicado su trabajo debut. Hoy al fin estrenan su esperada puesta de largo, Live Like Me, por lo que todo el público podrá comprobar en sus propias carnes qué tiene de especial el grupo para haber conseguido todos estos logros.

Live Like Me es un trabajo compuesto por once canciones donde tienen cabida los mejores y más pegadizos riffs de guitarra (basta escuchar temas como My My My o Seein’ Aint Believin) dejando espacio a algún medio tiempo sedoso como Godzilla con el cual relajan el ritmo del álbum y muestran todo el espectro sonoro en su haber. Live Like Me está desde hoy al alcance del público en plataformas digitales.

Si andas por Madrid estás de enhorabuena, y es que Of Moths and Stars estarán presentando esta misma noche Live Like Me en la Sala El Perro junto a los madrileños Screams On Sunday. Las entradas se pueden obtener a través del siguiente enlace y no podemos hacer más que recomendar la asistencia al evento para ser testigos de un fenómeno en alza. Of Moths and Stars darán mucho que hablar y ahora que se ha publicado su trabajo debut es mera cuestión de tiempo.