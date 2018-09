Ya está aquí “Egypt Station”, el nuevo disco de Paul McCartney

Desde este mismo momento ya podemos disfrutar del retorno de una gran figura de la música, Paul McCartney, quien nos invita a emprender un viaje musical hacia Egypt Station, 14 canciones que componen el traqueteo conductor de la narración y que nos define como “un caleidoscópico viaje por una miríada de localizaciones y eras musicales firmemente enraizadas en el aquí y el ahora, con la peculiar sensibilidad melódica y lírica indiscutible de Paul como guía”.

Egypt Station, que comparte título con uno de los cuadros de Paul, es su primer álbum de nuevas composiciones desde 2013, cuando editó el éxito de listas internacionales NEW. Hasta el momento, nos lo ha presentado con canciones como I Don’t Know o Fuh You, que como el resto del trabajo, se grabaron entre Los Ángeles, Londres y Sussex bajo la producción (salvo un tema de Ryan Tedder) de Greg Kurstin (Adele, Beck, Foo Fighters).

Ah, por cierto, si no os queréis perder cómo suena este nuevo trabajo de co-líder de The Beatles, conectaros esta noche al concierto que ofrecerá por streaming a través de su canal de YouTube desde Nueva York.

Welcome to Egypt Station, nada menos que el decimoséptimo álbum de McCartney en solitario. Ya podéis escucharlo y disfrutarlo a continuación: