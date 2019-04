Ya es definitivo: Doctor Music Festival pasa a celebrarse en el Circuito de Montmeló

Lo que era un secreto a voces ya es oficial, y la nueva ubicación del Doctor Music Festival será en el Circuit de Barcelona- Catalunya, Montmeló, los días 12, 13 y 14 de julio.

La jornada inaugural del jueves 11 de julio queda desconvocada, lo que hace que la actuación de Parquet Courts pase al viernes 12 y la de The Smashing Pumpkins al domingo 14, siendo ahora uno de los cabezas de cartel de esa jornada. Una cortesía digna de uno de los grupos más emblemáticos de la escena internacional, según ha comentado el propio Billy Corgan: “Aceptamos el cambio y tocaremos antes de The Strokes por el bien del Festival y de todos los que nos siguen”.

La vuelta del Doctor Music Festival estaba prevista celebrarse en Escalarre en la Vall d´Àneu donde tuvieron lugar sus primeras ediciones, pero el muy desfavorable informe final de la ACA, recibido el pasado jueves, obliga a llevar el festival a un nuevo emplazamiento dado que, a 4 meses de la celebración, resulta imposible reducir el tamaño de este y ajustarlo a las limitaciones que han sido solicitadas.

Según la organización del festival, este cambio se debe a “una interpretación muy exagerada y destructiva de la normativa acerca de los riesgos teóricos de inundación en un valle que no se ha inundado jamás en verano (al menos desde que se conservan datos), lo que se traduce en unos niveles de exigencia muy por encima de lo habitual, por lo que nos hemos visto obligados a desistir de la ubicación original a fin de garantizar el cumplimiento de los numerosos compromisos artísticos adquiridos y llevar a cabo la celebración del festival tal como está diseñado para la presente edición”.

El Festival ofrecerá todas las actuaciones anunciadas hasta la fecha – excepto Chris Robinson Brotherhood -, más las que se anuncian hoy y otras que puedan añadirse próximamente en el Circuit de Barcelona-Catalunya, un emplazamiento internacionalmente conocido con unos excelentes equipamientos que ocupan más de 600.000 m2. Gracias a su ubicación privilegiada en Montmeló -a tan solo 32 kilómetros de la ciudad de Barcelona y con múltiples accesos para vehículos, así como estación de tren- también es un recinto que ofrece multitud de comodidades para el público asistente difíciles de encontrar en un gran festival de música.



El escenario principal cuenta con una longitud de 162 metros y se trata del escenario más grande jamás montado en un festival o concierto en el sur de Europa, diseñado por Ray Winkler, máximo responsable del célebre estudio londinense Stufish Entertaiment Architects, responsables de montajes escénicos de multitud de giras como The Rolling Stones, U2, Metallica, AC/DC, Madonna, Beyonce & Jay Z, Muse, Pink Floyd, entre muchos otros. La iluminación de tan especial escenario correrá a cargo del prestigioso diseñador de iluminación Patrick Woodroffe, director general de Woodroffe Bassett Design, diseñador de las últimas giras de AC/DC, The Rolling Stones, Adele, Black Sabbath, Ozzy Osbourne, Elton John, Paul Simon y Phil Collins, entre otros.

Mención aparte merece también la zona Force Field, un escenario al aire libre con programación específica de música electrónica, de la que próximamente anunciaremos el line up al completo. Este concepto está creado e ideado por Damian Lazarus – influyente Dj y productor, responsable de exitosos festivales como Get Lost de Miami o Day Zero de Tulum- junto con el prestigioso estudio belga Criaturas. Será algo único y exclusivo, con un concepto e imagen especialmente diseñado para la ocasión. Luciano, Jamie Jones, Âme y Dj Tennis son algunos de los 23 artistas que llenaran de fuerza y energía este espacio innovador.

Incorporaciones al cartel

Además de las novedades organizativas, también hay nuevos grupos en el cartel, que crece con Luciano, Empire Of The Sun, Johnny Marr, Kamasi Washington, Texas, Sophie Hunger, Nahko And Medicine For The People, Obeses, Hollow Cry, La Iaia, Stay, Putochinomaricon, They, El Petit De Cal Eril, AlÉ D´Euga, Maritrini y Sussicarios y un concierto exclusivo de Sopa de Cabra en el que interpretaran su doble álbum Ben Endins.

Cambio de precio en los abonos

Estos son los nuevos precios después de todos estos cambios:

ABONO 1 DÍA: 62 € *

ABONO 2 DÍAS: 120 € *

ABONO 3 DÍAS: 170 € *

*Gastos de distribución no incluidos.

Estos abonos se pueden adquirir a partir de hoy mismo en la web oficial del festival. Asimismo, los abonos ya adquiridos para el festival siguen siendo válidos para el nuevo emplazamiento, pero también se están poniendo todas las facilidades para aquellos que quieran devolverlo.

Este será el proceso para cada caso:

Para los compradores de abonos de 4 días: automáticamente se les devolverá la diferencia entre el precio pagado por su abono y el precio actual del abono de 3 días (170 €).

Para los compradores de abonos de 2 días: automáticamente se les devolverá la diferencia entre el precio pagado por su abono (140 €) y el precio actual del abono de 2 días (120 €).

Para los compradores que NO deseen asistir al festival en el nuevo recinto: tienen un período de 30 días, desde el 9 de abril al 8 de mayo, para solicitar la devolución del importe total que se haya pagado por los abonos, incluyendo los gastos de distribución.

A los compradores que hicieron la compra a través de otra plataforma y que quieran hacer la devolución o el cambio de abonos, se les pedirá el número IBAN de su cuenta bancaria.

Para el resto de productos que no sean abonos (camping, glamping, parking, etc), se hará la devolución de forma automática sin que el comprador tenga que solicitarlo.

El plazo para solicitar las devoluciones se abrirá a partir del día 9 de abril y será de 30 días de duración.