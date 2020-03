Ya disponible “The Night Chancers”, el nuevo disco de Baxter Dury

Baxter Dury lanza su nuevo álbum The Night Chancers. El séptimo disco de su carrera que le lleva desde Londres hasta lugares como Benidorm. Con un personaje que narra sus aventuras y desventuras como protagonista de las canciones de este trabajo. Según Dury, a veces inspirados especialmente en sí mismo y otras en cosas que se le han ocurrido.

El artista busca abrir una nueva etapa en su producción, alejándose de influencias anteriores, ahora camina hacia su legado. Esto no es spokenword, ni un intento por lucirse como cantante. Esto es Baxter Dury presentándose, diciendo “aquí estoy yo y no me parezco a nadie más”.

The Night Chancers es un ejercicio de actitud que podremos escuchar ya vía Le Label / Heavenly Recordings.

Escucha ya The Night Chancers de Baxter Dury