Ya a la venta las entradas para la Welcome Party de Mad Cool Festival

Hoy se han puesto a la venta las entradas para la Mad Cool Welcome Party, la jornada inaugural del 10 de julio con la que Mad Cool Festival celebrará su cuarta edición por todo lo alto. Rosalía, Bring me the Horizon, Metronomy o Lykke Li encabezan su cartel repleto de estrellas. La jornada inaugural sale a un precio general de 35€ para todo el público y pueden conseguir su entrada en www.madcoolfestival.es.

Por otra parte, los socios de Mad Cool podrán adquirirla a 30€ insertando su número de socio y los poseedores de abono podrán adquirirla, también a 30€, insertando el número de referencia de compra que recibieron al adquirir su abono. En ambos casos, recibirán su entrada por mail a través de un código QR que tendrán que presentar a la entrada del recinto el día de la Welcome Party.

Recordamos que la Welcome Party se celebra el miércoles 10 de julio y se perfila como una jornada especial que servirá, en la víspera del Festival, de antesala inigualable a sus tres días de música en directo. 16 bandas (15 más el ganador del próximo concurso de bandas emergentes Mad Cool Talent) que componen un espectacular y ecléctico cartel para gozar de una jornada festiva, única e irrepetible que comenzará con la apertura de puertas a las 16:30 horas. Rosalía, Bring me the Horizon, Metronomy, Lykke Li, The Cat Empire, Don Broco, The Amazons, Viagra Boys, Whispering Sons, Griz, The Parrots, Anier, Fusa Nocta, Blake y Favx se dividirán en cuatro escenarios ante un aforo reducido que podrá disfrutar del espacio de Valdebebas.