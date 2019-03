Y tú, ¿eres más de Liam o de Noel?

Hoy os traemos un tema que cuanto menos genera controversia, y es que aunque todos somos fans de Oasis (o casi todos), cada uno tenemos un Gallagher favorito, y más desde su separación.

Los hay de los que son más de Liam porque son rebeldes por naturaleza, porque lo que importa es la actitud y porque adoran al macarra. Fieles defensores de la parka y de la actitud Gallagher en su pleno apogeo.

Sin embargo, los que defienden a su hermano, son los más sensibles, los que se centran más en la música y menos en la actitud. Son más tranquilos, han madurado, como también lo ha hecho Noel que ya no quiere ser el macarra que sigue a su hermano.

Sea como sea, siempre tirarás más hacia un Gallagher que hacia otro, como siempre tirarás más hacia Oasis o hacia Blur.

Y hablando de todo un poco, ¿qué decir de que uno de ellos sea cabeza de cartel en los festivales y el otro quede relegado a la segunda línea?

Claro ejemplo de ellos es Liam siendo cabeza de cartel de festivales como el FIB o el BBK de este año, mientras que su hermano se conforma con la segunda posición en el Mad Cool de este año o en el BBK del año pasado. Menos mal que el Warm Up ha venido a defender a Noel y lo ha colocado como cabeza de cartel.

Eso sí, el BBK ha sido inteligente, y mientras el año pasado hacía coincidir a Noel y Damon Albarn el mismo día, este año ha procurado evitar el mismo encuentro con Liam, no la vayamos a liar.

La duda está en: ¿de verdad uno merece ser cabeza de cartel y otro no? ¿qué factores determinan esto? Mientras que Liam ha volado de un proyecto a otro hasta encontrar por fin el rumbo con su último y primer disco en solitario (‘As You Were’), Noel se postula con 3 buenos discos bien acogidos por los fans. Entonces …. ¿por qué uno sí y otro no?

Supongo que en España nos va más el lado macarra (tanto que nos gusta tirarle pescados), pero muchos seguiremos defendiendo que el Gallagher bueno y el talentoso es Noel.

Esto va de personalidad, y aquí no hay más remedio, tienes que elegir, porque la reunión de Oasis cada vez está más lejos y sus fans aunque aman a ambos siempre eligen.

¿Y tú, eres más de Liam o de Noel? ¿De Bilbao o de Madrid?