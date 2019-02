Wolf Parade vuelven a ser un trio tras el abandono de Dante DeCaro

Dante DeCaro, que acompañó a la banda a lo largo de tres discos tocando diferentes instrumentos, ha decidido abandonar Wolf Parade. En un comunicado compartido por el grupo, sus ex-compañeros afirman que “después de años de gira, DeCaro decidió probar una nueva forma de vida, fuera del escenario. Le echaremos de menos y le deseamos lo mejor. Como es insustituible, continuaremos como al principio como trío“.

So, Dante is no longer part of Wolf Parade. After years of tour he's decided to try a new way of living, offstage. We'll miss him & wish him the best. And he's irreplaceable, so we're carrying on as the original 3-piece WP. It's sounding good and we're excited to share new tunes!

— Wolf Parade (@WolfParade) February 4, 2019