Wolf Alice se hacen con el Mercury Prize 2018

De entre todos los nominados para el Mercury Prize 2018, Wolf Alice eran unos de nuestros favoritos y anoche se hicieron con el prestigioso premio al Mejor Disco británico del año.

Con su segundo disco, Visions of a Life la banda liderada por Ellie Rowsell ha logrado imponerse a artistas como Noel Gallagher, Arctic Monkeys, Florence + The Machine, Nadine Shaq o Lily Allen en una gala de entrega celebrada anoche en el centro de Londres.

Según el jurado, Wolf Alice son merecedores del galardón (y las 25.000 libras del premio, no nos olvidemos) debido a las siguientes razones: “A partir de una lista increíblemente amplia de música notable, Wolf Alice surgió como el ganador general debido a su capacidad de ofrecer un álbum que combina lo épico y lo íntimo en igual medida. Es un viaje a través del disco, con himnos de festival eufórico y momentos de sutil belleza, un álbum articulado con confianza y aventura. Para ellos, ¡el mundo espera!”

Tras recibir el premio, la cantante del grupo se ha mostrado emocionada por el reconocimiento y, sobre todo, por poder recogerlo junto a sus tres mejores amigos. Además, también ha habido mención a aquellos que les rechazaron al comienzo de su carrera, recordándoles y poniendo en valor a dónde han llegado hasta ahora como banda con tan solo dos trabajos, y es que hay que destacar que su debut también estuvo nominado a este premio.

Actuaciones de lujo en la gala

A lo largo de la noche, también hubo grandes en directo propios ganadores y otros nominados como Everything Everything, Lily Allen, Florence + The Machine, Jorja Smith, King Krule, Nadine Shah, Novelist, Sons Of Kemet, y Everything Is Recorded.

Wolf Alice

Florence + The Machine

Arctic Monkeys

Noel Gallagher

King Krule

Lily Allen

Everything Everything