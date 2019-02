William Fitzsimmons ofrecerá dos conciertos en Madrid y Barcelona en mayo

El nuevo álbum del cantautor y productor musical, Mission Bell, publicado en septiembre de 2018, es una crónica del tumultuoso año pasado de su vida, particularmente de la separación de su segunda esposa. Fitzsimmons actuará el 18 de mayo en el Café Berlín de Madrid y el 19 de mayo en el Centre Artesà Tradicionàrius de Barcelona.

Sobre su último trabajo, destacar que la versión inicial del álbum se grabó originalmente en el estudio casero de Fitzsimmons en verano de 2017, pero posteriormente Fitzsimmons abandonó el proyecto durante el transcurso de la separación y como resultado de la separación.

En 2018, William viajó a Nashville, para comenzar a grabar el álbum desde el principio. Trabajando con el productor Adam Landry (Deer Tick, Los Lobos, k.d. Lang, Vanessa Carlton), Fitzsimmons dedicó un mes a reconstruir el registro perdido, con contribuciones de amigos, entre ellos Abby Gundersen y Rosie Thomas. El álbum resultante de 11 canciones cuenta la historia de un matrimonio de una década destruido y, finalmente, reconstruido desde cero.

El proceso y los resultados son dolorosos y curativos, pero también respetan la complejidad de los humanos, especialmente en su peor momento. Al componer, este no es un ejercicio de “chico bueno, chico malo“; más bien es un intento de encontrar empatía, incluso cuando las personas son más depravadas. Mission Bell incluye canciones sobre la traición, pero también la reconciliación y el perdón. Al elegir ir más allá del mero absolutismo y el destino, éstas son historias de personas que hacen lo mejor que pueden, pero que aún así se destruyen entre ellos en el proceso.

“Tener que abandonar la primera versión de este disco fue increíblemente extraño y algo que nunca antes había hecho. Pero era lo correcto. Ese registro se hizo en un momento en que casi todos los involucrados, incluyéndome a mí mismo, vivían de manera deshonesta, egoísta y pobre, y estaba claro en los resultados. Cuando me vi obligado a ver la verdad de cómo las cosas podridas se habían vuelto dentro y alrededor de mí, borré cada nota y cada palabra. Mi querido amigo y gerente, Rishon, me conectó con el productor Adam Landry, y los dos juntos pasamos semanas y semanas dando vida a un proyecto que pensé que se había perdido para siempre. Cuando terminamos, sentí que había recuperado algo que me fue arrebatado y, como resultado, me siento terriblemente orgulloso de este trabajo“, dice Fitzsimmons.

En cuanto al sonido, Mission Bell es el primer álbum analógico centrado en la cinta de Fitzsimmons. Los sonidos son crudos, reales y tangibles. La sonoridad familiar de las guitarras acústicas están presentes, pero ahora se unen generosamente con sintetizadores, guitarras eléctricas, loops de batería y violines. “Cortar en cinta era algo nuevo y, sinceramente, bastante aterrador para mí. No se puede pensar nada de ‘lo arreglaremos en la postproducción’. Lo que tocas es lo que escucharás en el disco. Pero hay una especialidad que se obtiene en una actuación cuando no tienes un paracaídas. O lo tocas como si te importara de verdad o no, y creo que eso se refleja de manera muy clara en las grabaciones”.

Foto: Jim Vondruska

Escucha Mission Bell a continuación: