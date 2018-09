Weezer versionan el “All The Small Things” de Blink 182

Al igual que nosotros estamos viviendo los últimos festivales del verano es, en Estados Unidos también están despidiéndose de su propia temporada festivalera. Una de las últimas citas fue este viernes 14 de septiembre con el Riot Fest de Chicago, que en un principio iba a ser encabezado por Blink 182.

Sin embargo, los recientes problemas de salud de su batería Travis Barker les obligaron a cancelar su actuación tras lo que Weezer, que también formaban parte del cartel se convirtieron en los cabezas visibles del mismo. Para Rivers Cuomo y compañía se convirtió en una oportunidad de mostrar, junto a su batería de temas clásicos, su repertorio de versiones, que cada vez van teniendo más trabajado y haciendo las delicias de sus seguidores.

Para esta ocasión, y en homenaje a sus compañeros, prepararon su propia interpretación del All The Small Things, poniéndole un toque muy a lo Weezer que compartieron con el público de Chicago.

Asimismo, incluyeron en su setlist la exitosa versión que han hecho del Africa de Toto, que primero hicieron por petición de los fans y han acabado lanzando en vinilo y recibiendo los propios halagos de la banda autora del original, además del Happy Together de The Turtles y el Take On Me de los suecos A-ha.

El próximo verano, Weezer en Bilbao

Recordemos que Weezer es la primera banda confirmada para la edición 2019 del Bilbao BBK Live, así que el verano que viene tendremos la oportunidad de escuchar todas estas canciones en directo.