Weezer nos traen “Can’t Knock The Hustle” como adelanto de su disco negro

Weezer nos presentan el video de Can’t Knock The Hustle está protagonizado por Pete Wentz de Fall Out Boy, es el adelanto del que será el nuevo disco del cuarteto, The Black Album

El disco es la irónica continuación de su anterior The White Album, del que es su secuela directa, aunque entre medio nos sorprendieron con Pacific Daydream. El disco cuenta con la participación de Dave Sitek de TV On The Radio a los mandos de la producción y ha sido presentado por Rivers Cuomo, lider de Weezer, como un trabajo más oscuro, con mucha más negatividad y que ahondará en el apartado más experimental de la de ya de por sí ecléctica banda.

Como, declaraba en una entrevista a NME que este nuevo trabajo tendrá mucho más aporte electrónico e influencias de The Jesus & Mary Chain.

El tema escogido como adelanto es una muestra de ese eclecticismo y esa experimentación de Weezer. Un tema puramente funky, que suena muy nocturno y vacilón. El video está basado en el trabajo de Wentz como conductor de Lyft, un servicio parecido a Uber o BlaBlaCar.

Weezer estará, además, girando por USA en un doble cartel que muchos querríamos ver ya por España, ya que estarán acompañados de The Pixies.