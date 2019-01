Weezer lanzan por sorpresa un disco con versiones de Michael Jackson o Eurythmics, entre otros

Claramente, Weezer nunca dejarán de sorprendernos. Parece que le cogieron el gusto a eso de las versiones tras la enormemente positiva recepción que tuvo su interpretación del Africa de Toto, y hoy de pronto Weezer han lanzado un álbum por sorpresa formado enteramente por versiones de artistas como Tears for Fears con Everybody Wants to Rule the World, Eurythmics con Sweet Dreams (Are Made Of This), Michael Jackson con Billie Jean o a-Ha con Take On Me, entre otros.

Todo ello llega cuando queda poco más de un mes para la publicación de The Black Album, este sí formado por material original y que estará preparado el 1 de marzo.

Desde luego, es súper interesante ver cómo Weezer ponen su firma a estas canciones ya tan sobradamente conocidas. Una gran forma de arrancar el jueves.