WAS se despide con su recopilatorio “Loudness (12 Years of Party&Music)”

La banda nacida en Vizcaya ha decidido dar punto y final a su carrera, y no lo quieren hacer con una gira de despedida, sino con un disco recopilatorio de todos sus éxitos, así como una versión acreditada en español del tema “All My Friends” de LCD Soundsytem, al que como el nombre en inglés indica lo han titulado “Todos Mis Amigos” y dedicado a toda la gente que le ha acompañado en este bonito camino.



WAS han lanzado un comunicado en el que reflejan su felicidad durante estos 17 años de carrera, y dan las gracias a toda la gente que les ha acompañado en este camino. La banda de dance-pop indie pone fin así a una carrera en la que han tenido tres etapas, primero fueron Standard, pasaron a convertirse en We Are Standard para evitar problemas legales con el nombre (etapa en la que recibieron, allá por el 2009, el MTV EMAs a Mejor Artista Español), para finalmente denominare WAS hace 3 años para vivir así su tercer renacimiento.

Desde aquí, mandamos nuestro agradecimiento a WAS por estos 17 años de buena música.