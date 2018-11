Warm Up Festival incorpora cinco nuevos artistas a su cartel

Los carteles de los festivales no hace más que crecer con propuestas cada día más interesantes. Hoy ha sido el turno del Warm Up Festival en

Murcia, que suma cinco nuevos nombres a su cartel. En esta ronda se trata de Roosevelt, Second, Carolina Durante, Delaporte y Pedrina, que de este modo se suman a los que ya conocíamos como Two Door Cinema Club, Teenage Fanclub y Vetusta Morla.

Recordemos que el festival celebrará su nueva edición entre los días 3 y 4 de mayo en el recinto La Fica de Murcia. Las entradas ya están a la venta por 44 €, aunque recordemos que esta misma noche del lunes 12 a martes 13 de noviembre se producirá un cambio de precio.

Desde luego, uno de los primeros festivales de la temporada va tomando una gran forma con una propuesta la mar de interesante.