WARM UP Estrella de Levante cierra cartel con su programación de DJs

WARM UP Estrella de Levante ha dejado ver su lado más bailable. Si hace unos días anunciaba su programación gratuita, ahora se confirma el cartel completo de WARM UP Dancefloor, la zona de electrónica y pop al aire libre en el recinto La Fica que pondrá a bailar a miles de asistentes durante 12 horas al día.

Entre los 18 DJs confirmados destaca El Cuerpo del Disco, un dúo que, con su electrónica y disco music, ha conseguido revitalizar la noche madrileña en los últimos años. También habrá en cabina una hipervitaminada sesión del locutor de Turbo 3 Julio Ródenas o la sabrosa reconversión de Marina Gómez Carruthers en Marina Gasolina. Y, por supuesto, nombres indispensables en infinidad de clubes nacionales, como Nando Costa, Say Yes, Kerito o Brummel. Auténticos seguros sobre la pista de baile.

En este mismo espacio convive un escenario semisecreto por el que desfilarán los directos de algunas de las grandes apuestas de este #WARMUP2019: Baiuca, Catnapp, Peinetta y Rrucculla. Cada uno de ellos desplegará -casi a pie de césped- su particular visión de la electrónica.

Pero, en WARM UP, la electrónica no termina en esta pista de baile. Como se anunció hace algunas semanas, en esta edición hay un nuevo escenario en La Fica, con sonidos cercanos al house y al techno más vanguardistas. Esc_ es un electronic social club a cubierto y con aforo limitado por el que desfilarán a lo largo del fin de semana algunos de los nombres más punteros de la electrónica de club europea: desde Red Axes a Young Marco, pasando por Tama Sumo o San Proper.

Últimas entradas a la venta

Con un 85% de los tickets vendidos a un mes de la apertura de puertas, WARM UP Estrella de Levante será el primer festival en el que disfrutar este 2019 de artistas nacionales del calibre de Vetusta Morla o Amaia, el estreno de los nuevos temas de Two Door Cinema Club o la visita de mitos británicos como Noel Gallagher’s High Flying Birds, Teeange Fanclub o The Jesus And Mary Chain. Las últimas entradas están a la venta desde 30€ en warmupfestival.es y Eventbrite.