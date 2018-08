Vuelven Broken Bells, el proyecto colaborativo de Danger Mouse y el cantante de The Shins

Allá por 2010 llegaba a nuestras vidas Broken Bells, o lo que es lo mismo, la unión de Danger Mouse y James Mercer de The Shins para entregar el homónimo Broken Bells que les valió la nominación al Grammy a mejor álbum de música alternativa. Esto no es de extrañar atendiendo a la delicia de álbum que facturaron al mezclar el rock espacial, psicodelia y electrónica a partes iguales en cortes tan destacables como Your Head Is On Fire. Cuatro años después en After the Disco expandieron su sonido a sonoridades más bailables con un resultado igual de reseñable.

Después de la publicación, un año después, de la sintética It’s That Talk Again, cada miembro se dedicó a sus proyectos personales. En concreto, James Mercer se encargó de confeccionar el reseñable Heartworms (y posteriormente su revisión en The Worm’s Heart), mientras que Danger Mouse se dejó caer como productor en álbumes como el 25 de Adele, el Woodstock de Portugal. The Man o el Fever de The Black Keys.

Pero parece que sendos músicos quieren descansar de sus respectivos proyectos y todo apunta a que han decidido retomar Broken Bells. Así han publicado en redes sociales un par de instantáneas tomadas el pasado mes de julio mostrando a Mercer y Danger Mouse en el estudio. ¿Nuevo trabajo de Broken Bells a la vista?