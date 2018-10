Vuelve Winamp. Si lo echas de menos es que ya tienes una edad.

No sé si alguien lo esperaba o no, lo que es cierto es que Winamp fue el reproductor de toda una generación. Y ahora está de vuelta.

Winamp fue el reproductor por antonomasia de los últimos 90 y de los primeros 2000, cuando programas de descargas de archivos como Napster, Kazaa, Audiogalaxy o Soulseek dominaban la vida del fan de la música que necesitaba bajarse todas las discografías habidas y por haber en 128kbps.

Durante esa época Winamp consiguió hacerse con el nicho de los reproductores de mp3 (entre otros muchos formatos) superando al mediocre Windows Media Player o al Quicktime y popularizando entre sus fans la expresión “It Really Whips the Llama’s Ass”, el eslogan que sonaba cuando lo abrías.

El popular reproductor fue adquirido en 1999 por AOL y poco a poco fue perdiendo popularidad y uso debido a los servicios de reproducción en streaming como Spotify, Youtube o iTunes.

Hoy en día Winamp es propiedad de Radionomy, que compró Winamp en 2014. Su CEO, Alexandre Saboundjian, ha anunciado el relanzamiento del reproductor para el año que viene, con la intención de volver a ser el aglutinador de todos los formatos disponibles hoy en día, desde podcasts hasta transmisiones en directo , y será lanzado tanto para móviles como para formatos de escritorio.

¿Recuperará su trono?