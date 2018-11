Vuelve Lo-FEST apostando por un cartel de calidad y paritario

*** SÜMA ***Süma han firmado con «Noble Nature», su nuevo disco, una de las obras más importantes de este 2018. Vendrán en formato trío con Laura (voz, teclas), Pau (Manos de Topo, bajo) y Frank (Manta Ray, guitarra, loops…). Su música está llena de magia, emociones y matices que dejarán les muses en un estado de ánimo irrepetible. https://m.facebook.com/profile.php?id=185865238109187&ref=content_filter

*** JAIME L. PANTALEÓN ***

La interpretación de E.N.T.E. a última hora nos dejó boquiabiertxs en el pasado ALTAVEU ALS BARRIS. La electrónica en sus manos pasa a ser una revisión en tiempo real de la energía de décadas pasadas. Esa conversación entre manos y máquinas se convierte en un paseo por el alambre que Jaime acaba sacando adelante siempre con la sonrisa del ganador. Espectacular el viaje que propone este ex-12twelve y músico poliédrico.

*** GLITTERHOUSE ***

Venidxs desde Barcelona, este powertrio del que nos declaramos fans recuperan el sonido y la frescura noventera de bandas como Dinosaur jr. con su propia identidad. Son una apología de todo lo bueno del indie rock enérgico y ácido regado de fuzz. Decir que os van a encantar es quedarnos cortxs.

*** THE BROTHERS DUPREE ***

Sólo hay una persona, además de FRACASO ESCOLAR que ha actuado en todas las ediciones. Ese es Carlos Montserrat, nuestro guía del blues ha interpretado versiones en la primera edición, saltó con Ryland a la psicodelia en la segunda y, en esta tercera edición, junto con Steve y Bob nos acercan el blues del delta de la mano de su banda THE BROTHERS DUPREE. Todo un espectáculo que recrea temas conocidos y otros no tanto con unos juegos de voces, guitarras y armónica espectaculares.

*** CHET ***

En la pasada edición del Lo-FEST tuvimos a Toni interpretando sus canciones en acústico acompañado de efectos creando una nueva versión del cancionero que les llevó a la final del SONA9 un tanto más oscura. Olalla de hecho subió al escenario también para con su voz redondear un gran directo íntimo del santboiano. En esta ocasión nos han dicho que van a aprovechar este concierto para probar cosas y eso, como bien sabéis, NOS ENCANTA.

*** VESTBY ***

Vestby era una onemanband hace medio año cuando le informamos que queríamos que estuviera en el Lo-FEST 3. En este medio año, su pop lo-fi con regusto crítico ha ido mutando a una suerte de dúo con la incorporación de Trosky aka Xavier Llopis (batería, black swans) con lo que aquellas tonadillas de su ep a buen seguro ganarán en directo. Además, se encuentran grabando y ya sabemos que cuando se está grabando salen esos conciertos mágicos gracias a la energía del público.

