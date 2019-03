Vuelve Evripidis and his Tragedies con su primer disco en griego

Evripidis and his Tragedies publicará su primer disco íntegro en griego el próximo 11 de Abril bajo el título Μια Τρίτη στην Καντίνα (Mia Triti stin Cantina).

Se trata de un trabajo con el que el cantautor griego vuelve a su Atenas natal tras la muerte de un amigo cercano y que refuerza su trayectoria como narrador pop de historias.

La Atenas natal de Evripidis, la ciudad de la que se separó hace ya quince años, es fuente de su nuevo trabajo para un disco conceptual que toma dos elementos clave como arranque de la historia: Cantina Social, el lugar en el que su círculo más cercano se ha reunido para celebrar y olvidar las penas y la muerte repentina de un amigo cercano hace unos años.

Mia Triti stin Cantina (Un Martes triste en Cantina) saldrá en vinilo con once canciones que mezclan el dolor, el humor y la ternura, recorriendo así los diferentes estados de ánimo que llevan a aceptar este doloroso capítulo y encajarlo en su particular concepción de la vida y el arte. Evripidis se hace preguntas sobre la vida y la muerte, mientras el verano griego revolotea despreocupadamente a su alrededor.

Esta será su primera colección de canciones en griego tras tres discos publicados en inglés a lo largo de su estancia en su ciudad de acogida, Barcelona; los brillantes ‘Evripidis and his Tragedies‘ (Touchme Records, 2007), ‘A Healthy Dose Of Pain‘ (Snap! Clap! Club, Inner Ear, 2011) y ‘Futile Games in Space and Time‘ (Snap! Clap! Club, Inner Ear, Jigsaw Records, 2016).