Vuelve el sonido 90′ con Igeldo y su nuevo EP “Ancha es Castilla”

Hace ya un tiempo que seguimos de cerca a Igeldo, desde que asistiéramos a su directo junto a Elastic Band hace ya unos cuantos meses. Por eso, hoy nos hemos alegrado al ver que este cuarteto residente en Madrid lanza nuevo EP, Ancha es Castilla, que han grabado en los estudios Calderón de Madrid de la mano de Carlos Elías y Pablo Fergus, y masterizado en Kadifornia, con la colaboración externa de Ivone Estévez (Cucudrulu) a los coros.

Un nuevo EP que se caracteriza por un estilo que destaca por sus melodías únicas, la distorsión y los estribillos pegadizos, y que genera un completo recorrido por los diversos registros del grupo, que van desde el pop pegadizode “Ancha es Castilla” a la contundencia del electrorock bailable de “No Me Mires Más Así“, pasando por una balada preciosista como es “La Lista de la Compra“, y cerrando con un remix del single del primer EP “Plástico del Malo” a cargo de Dj Moderno. Sin duda, un trabajo que sitúa a Igeldo como una de las bandas muy a tener en cuenta en este recién empezado 2020.

Asimismo, hoy estrenan videoclip para la canción principal, Ancha es Castilla, del que nos habla así su directora Claudia Gracia:

“La manera en la que me acerco a la dirección de un videoclip es siempre emocional, intento no hacer una transcripción de la letra, sino explorar qué me propone el ritmo de la canción. De esta forma llegué al tono de “Ancha es Castilla”. Las guitarras, baterías y voces están llenas de fuerza y me llevaron a imaginar a un hombre corriendo, corriendo hacia el futuro y comiéndose el mundo a su paso. Tanto el actor, David López, como yo, sabíamos que había algo de optimismo y comedia en esta huida hacia adelante castellana. Otro punto importante que quisimos remarcar en el videoclip, especialmente en el último plano, es la sensación de libertad y frescura que la canción también lleva por sello. Rodamos en El Pardo (Madrid), un lugar con muchísimo encanto por lo “ajado” que está todo, y junto con el Golf GTI, el vestuario y los elementos oníricos, le dan a la pieza un estilo atemporal entre lo viejo y lo nuevo que siempre me interesó para “Ancha es Castilla”, afirma.

¡Atentos este 2020 a Igeldo!