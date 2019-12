Vuelve Bombay Bicycle Club con “Everything Else Has Gone Wrong”

Bombay Bicycle Club, que por cierto actuarán en SanSan Festival 2020, están de vuelta con nuevo single que da título a su próximo álbum Everything Else Has Gone Wrong, la última canción que compusieron para el álbum y que, en definitiva, encapsula a la perfección el contenido del disco, hablando de esperanza y renovación, de encontrar refugio en lo que nos reconforta. El álbum, que fue escrito en Cornwall y grabado en Estados Unidos junto al ganador de un Grammy John Congleton (St. Vincent/Sharon Van Etten/War on Drugs), empezó a darse a conocer con “Eat, Sleep, Wake (Nothing But You)”, una canción vibrante y eufórica que tiene todos los ingredientes por los que esta banda británica se hizo tan popular antes del parón temporal en el que se encontraban desde su concierto triunfal ‘sold out’ en el Earls Court de Londres allá en 2014. En definitiva, “Everything Else Has Gone Wrong” es el regreso de una banda que no ha perdido su oído innato para las melodías, ni su habilidad para crear música pop de guitarras original y excitante.