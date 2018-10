¿Volverán The Last Shadow Puppets?

Como apuntaba el propio Kane, la gira en 2016 con motivo del lanzamiento de Everything You Have Come to Expect fue muy divertida, y no le importaría volver a tocar con el vocalista Alex Turner (Artic Monkeys).

Ya pudimos ver a Turner acompañando su amigo Miles en la presentación de su tercer álbum Coup de Grace en el teatro parisino La Cigale, donde interpretaron Standing Next to Me, (tema sacado del disco de debut The Age of the Understatement de The Last Shadow Puppets).

Por otro lado, Miles acompañó en la guitarra a los de Sheffield para interpretar 505 en varias actuaciones en el 02 Arena de Londres, como os comentábamos el mes pasado.

Recordemos que The Last Shadow Puppets se creó en 2007, de la mano de Alex Turner y Miles Kane. Se conocieron cuando la anterior banda de Kane (The Litte Flames) actuaron como teloneros de los de Sheffield en 2005.

A partir de ahí empezaron varias colaboraciones juntos y culminó con su primer LP The Age of the Understatement, al cual siguió años después Everything You’ve Come to Expect.

Esperamos tener próximamente material nuevo de The Last Shadow Puppets, y que no se quede en un mero deseo.