The Big Moon viaja a los 90 en el videoclip de “Take a Piece”

La banda londinense The Big Moon ya está presentando su nuevo trabajo, Walking Like We Do, que saldrá a la venta en 2020.

Este verano ya pudimos escuchar un primer adelanto con It’s Easy Then, pero ahora ya tenemos otro aperitivo gracias a Take a Piece, single que viene acompañado por un nuevo videoclip que os dejamos a continuación.

A partir de enero la banda estará de gira por Reuno Unido presentando sus nuevas canciones, así que esperemos que extiendan sus compromisos y vengan pronto a visitarnos.