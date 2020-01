Pinpilinpussies estrenan el videoclip para “Noventas”

‘I’ve been trying! I keep on trying!‘ Estas dos frases bien podrían definir el empeño y el esfuerzo que Ane y Raquel, o lo que es lo mismo, Pinpilinpussies, ponen a diario para conseguir cada vez más hitos en su breve pero intensa carrera. Sin embargo estas dos frases también resultan ser partes del coreable estribillo de Noventas, single que el dúo acaba de presentar.

Noventas no solo hace referencia a la década en la que ambas nacieron si no a la música que ha inspirado a las ‘Pinpilin’ a componer este tema. Melodías que llegan hasta dentro, ritmos cabalgantes y acordes que evocan a la nostalgia. Un pequeño homenaje a la música que a día de hoy incluso, sigue muy presente en nuestras listas de reproducción.

Por otro lado, el segundo pilar tanto del vídeo como de la canción reside en la letra, que pretende transmitir la desidia y el hastío de darse por vencido en relaciones que, por mucho intentarlo, no acaban saliendo bien. Una especie de ‘tirar la toalla’ con un agridulce final indeseado.

Por último, pero por ello no menos importante, subrayar que el nuevo videoclip festeja la recíproca amistad y respeto de las dos componentes. Dos personas que pese a tener carácteres opuestos (como perros y gatos) se complementan a la perfección, siendo en el fondo, dos amigas que se admiran mutuamente con ganas de transmitir sensaciones y hacer temblar los escenarios.