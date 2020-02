IZARO presenta un grito de libertad feminista con el videoclip para “Libre”

IZARO no para de darnos sorpresas (de las buenas) y hacernos regalos. Después del lanzamiento de su tercer álbum, Limones en Invierno, que ha conseguido un gran éxito llegando a los primeros puestos de Discos Más Vendidos de España y varios sold-outs en su gira nacional, la vizcaína nos trae hoy un nuevo videoclip para su canción Libre.

Un grito de libertad feminista muy necesario, escrito en euskera y cantado con fuerza y rabia como denuncia a la cultura de la violación. En Libre, IZARO lanza desgarrantes versos como “Voy a hacer que te pudras en todas las cárceles de las que te han librado” o “Quiero vivir libre en contra de tus leyes, en contra de tus creencias“, empoderando la figura de la mujer ante una sociedad heteropatriarcal fabricante de abusadores en la que se cuestiona o culpabiliza a las víctimas.

El videoclip ha sido dirigido y editado por Ander Merino Etxebeste y David Olariaga. Con referencias a la quema de brujas, la feminidad de la diosa Venus y la fuerza y el poderío de la mujer, el video, de una estética deslumbrante, muestra a una IZARO encadenada, aprisionada y cubierta con plástico como símbolo del ahogamiento de una víctima de abusos, que pasa a lanzar un grito revolucionario con una espada de guerrera para acabar con los miedos y que resurge como Ave Fénix para después liberarse bailando.

La canción forma parte del espacio Revolución del Universo Limón que ha creado IZARO. En palabras de la propia artista: “Un espacio que quizás, a priori, no percibimos tan vital. Pero creo genuinamente que sí lo es. Tenemos el derecho a revolucionar(nos) y tenemos también el deber. Debemos como seres humanos trabajar la emocionalidad, construirla, madurarla. Debemos como seres humanos percibir los privilegios, las situaciones, las desigualdades estructurales, la injusticia, lo feo, lo malo, lo que duele. Y debemos solucionarlo. Debemos ceder, aceptar, desaprender, dar lo que hemos quitado, tomar lo que nos ha sido quitado, respetar. Nos toca responsabilizarnos, nos toca pensar, reflexionar y actuar. Como humanos es nuestro deber proteger los derechos. No hay derechos sin deber. No hay libertad sin derechos. No hay libertad sin deber.”

IZARO nos presenta un tema agrio y reivindicativo, lleno furia y dolor, pero que a su vez nos deja un mensaje esperanzador sobre el futuro. Un futuro más responsable, más libre y, sobre todo, feminista.

Limones en invierno no es sólo es el disco más maduro y conceptual de IZARO, sino una clara apuesta por cruzar estaciones y territorios para mostrarnos todos los vértices de la artista, a través de joyas pop, valses, ritmos latinoamericanos, momentos acústicos a corazón abierto y temas que cabalgan por el folk anglosajón más otoñal.