Iggy Pop ha lanzado vídeo musical para su nuevo single, “Sonali“, para el que ha contado con Mac DeMarco como director, algo que se nota ya que vuelve a contar con el protagonismo del “hombre lagarto”, al que ya interpretó en su propio videoclip para Here Comes the Cowboy.

En esta ocasión, los personajes son interpretados por Tommy Midnight y Kiera McNally, con guión escrito por Ruby Sylvain y Leron Thomas.

No te pierdas la curiosa colaboración perteneciente al último álbum de Iggy, “Free“: