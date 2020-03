Iggy Pop homenajea a Lou Reed en su nuevo videoclip

Las leyendas nunca mueren. Y si no que alguien se lo intente explicar al incombustible Iggy Pop.

El año pasado nos sorprendía de nuevo con su último trabajo, Free, y ahora vuelve para homenajear a su amigo Lou Reed en el que hubiera sido su 78 cumpleaños con un videoclip para We Are The People.

Se trata de una pieza basada en un poema escrito por Reed en la década de los 70 y que, para Iggy Pop, es absolutamente válido aún hoy en día, como ha indicado en Twitter: “¿Cuán bellamente contemporáneo es este poema de 1970? Cuán verdaderas son las palabras. Nosotros somos el pueblo”.

Además de su nuevo disco, Iggy Pop ha participado recientemente en el nuevo álbum de Cage The Elephant, con quienes ha colaborado en una de las canciones. Desde luego, Iggy Pop continúa dispuesto a seguir dando mucha guerra.