Everything Everything estrena videoclip para su nueva canción “Planets”

Everything Everything ha estrenado su nuevo videoclip para Planets, tercer adelanto de su próximo trabajo Re-Animator, que saldrá a la venta el próximo 21 de agosto a través de Infinity Industries.

Sobre Planets, nueva canción y videoclip de Everything Everything

Estamos ante una canción que supone “una llamada a ser amado, sentirse indigno y encontrar el amor del universo en su lugar“. Para ello, durante el confinamiento, Higgs grabó este videoclip que “se centra en una marioneta de chimpancé perdido dentro de un dilema existencial: si el universo es tan insondablemente grande, ¿cómo puede un primate llegar a estar en paz con su relativa insignificancia?“

No sabemos su el videoclip nos dará la respuesta a tan profunda pregunta, pero ya podemos verlo a continuación, así como escuchar la nueva canción en plataformas digitales a través del siguiente enlace.

Tracklist de Re-Animator, nuevo disco de Everything Everything

1. Lost Powers

2. Big Climb

3. It Was A Monstering

4. Planets

5. Moonlight

6. Arch Enemy

7. Lord Of The Trapdoor

8. Black Hyena

9. In Birdsong

10. The Actor

11. Violent Sun