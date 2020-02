Estrenamos “Your Beat”, el nuevo vídeo de Una Guapa y Un Gualtrapa

Una Guapa y Un Gualtrapa llegan a nuestras vidas con el firme propósito de hacernos más felices gracias a una propuesta musical elegante, cuidada hasta el extremo y donde los ritmos más locos y frenéticos se solapan a la perfección. El imaginario de este dúo madrileño se sostiene bajo los pilares del amor incondicional a la generación beat y la invasión británica. Su trabajo trata de mediar entre el paralelismo de aquellos “jóvenes cansados” de finales de los 50 y la generación millennial de nuestros días. Su idea es generar ilusión por una nueva manifestación estética del arte en la que se sientan representados los jóvenes que no encuentran su espacio en el sistema mainstream actual. La banda acaba de publicar ¨Mainstream¨, un disco donde la banda se mueve a la perfección por estilos como el surf rock o el sonido british. En breve llegarán fechas donde poder disfrutar en directo de este disco, mientras tanto hay que apuntar la primera cita en directo que será el próximo 6 de marzo en la madrileña sala El Perro de la parte de Atrás del Coche (entradas a la venta aquí).

El dúo tuvo la merecida oportunidad de presentar su incontestable calidad en el incomparable marco del festival Noches del Botánico, donde telonearon a Rhonda Ross y Corinne Bailey Rae entre otros. En 2019 han estado presentes, entre otros eventos, en el Stone Fest que se celebra en la localidad madrileña de Alpedrete.

Your Beat (tu latido) es la explosión de alegría que se siente al saber que viene una vida nueva y todo lo que pasa por tu cabeza desde entonces. Los miedos, la felicidad y los deseos se juntan en esta danza que no para de latir.

Es un single que no podemos dejar de bailar y que nos llena de energía y optimismo. Es el reflejo perfecto del momento vital de la banda.

Como curiosidad, el tempo a 151bpm de la canción es el ritmo cardiaco del bebé que viene y es el sonido real que se escucha al principio de la canción.

YOUR BEAT (LETRA)

Ba bump, babump, Ba bumpshegoes

Ba bump, babump, Ba bumpshegoes

All I wannaholdisyou

All I wannahearisyou

I startlistening to your beat just to checkthatyou’re OK

I wouldn’twantitanyotherway.

Ba bump, babump, babumpshemoves

Ba bump, babump, babumpshemoves

All i wannaknowisyou

All i wannafeelisyou

I startlistening to your beat just to checkthatyou’re OK

I wouldn’twantitanyotherway.

TU LATIDO (LETRA TRADUCIDA)

BamBam, BamBam, BamBam, es el ruido que hace

BamBam, BamBam, BamBam, es el ruido que hace

Todo lo que quiero sostener es a ti.

Todo lo que quiero escuhar es a ti.

Empiezo a escuchar tu latido sólo para comprobar que estás bien

No lo querría de otra manera.

BamBam, BamBam, BamBam, ella se mueve

BamBam, BamBam, BamBam, ella se mueve

Todo lo que quiero conocer es a ti.

Todo lo que quiero sentir es a ti.

Empiezo a escuchar tu latido sólo para comprobar que estás bien

No lo querría de otra manera.