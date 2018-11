Vetusta Morla confirmados para el Mad Cool 2019

Continúa el goteo de confirmaciones para la cuarta edición del Mad Cool. Hoy toca una nacional que, aunque no es del todo sorprendente, atraerá a sectores bien amplios del público. Se trata del quinteto Vetusta Morla, que ya fue uno de los principales reclamos de la primera edición del Mad Cool. Los madrileños, que llevan un año presentando a lo grande el aclamado Mismo Sitio, Distinto Lugar (2017), parecen dispuestos a embarcarse en una de sus intensas giras festivaleras durante el verano de 2019.

Vetusta Morla compartirán cartel con The Cure, Bon Iver, The National, The 1975, Vampire Weekend, The Snuts, Tash Sultana y Milk Teeth entre los días 11 y 15 de julio en recinto festivalero de Valdebebas, a las afueras de Madrid. Todavía no se sabe ni cuándo ni a qué precio se pondrán a la venta las entradas para el Mad Cool, pero seguiremos atentos a las confirmaciones de los próximos días.