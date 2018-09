Veintiuno estrena su nuevo disco “Gourmet” y arrancan gira de showcases

Si no has estado completamente atento a los lanzamientos del pasado viernes, puede que se te haya pasado por alto el estreno de Veintiuno en Warner Music. Su nuevo disco, Gourmet, que ha sido producido por Santos & Fluren en Blind Records (Izal, Love of Lesbian…) y masterizado por Brian Fernández (C. Tangana, Rosalía…), marca un punto de inflexión en la historia de esta joven banda toledana, asentada en Madrid.

En los últimos meses, nos lo han ido presentando con cuatro adelantos que, de una manera muy significativa, se colaron entre los primeros puestos del Top 50 viral de Spotify este verano de 2018, como por ejemplo Dopamina, canción que ya cuenta con más de 100.000 plays en Spotify.

El próximo 20 de octubre, Veintiuno presentarán Gourmet en la madrileña sala El Sol (que ya cuenta con más de la mitad de aforo vendido) y será el pistoletazo de salida de los próximos conciertos que se anunciarán en las próximas semanas.