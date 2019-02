Vancouvers comparten su primera canción en 21 años

Vancouvers acaban de estrenar en plataformas digitales su nueva canción, Before You Hit The Ground acompañada de un vídeo álbum de fotos de esa misma canción en Youtube.

La canción fue grabada este mismo mes de enero en los Estudios Manuela de Madrid, y ha sido producida por David Baldo. Es la primera canción que escriben y graban en 21 años y, ante la acogida que ha tenido, parece que vendrán más.

Este viernes 22 de febrero han agotado ya las entradas para su concierto en Palma de Mallorca, en el Novo Café Lisboa, así que se ha añadido una nueva fecha, jueves 21, en la que se presentará además el Cranc Festival de Menorca.

Además, siguen aumentando sus conciertos confirmados. A falta de poder anunciar muchas fechas, ya están a la venta las siguientes:

15 de marzo, Gernika, Lekuek Festibala

16 de marzo, Aranda de Duero, Le Club

30 de marzo, Valencia, Pérgola de la Marina de Cervezas Alhambra

18 de mayo, Castellón, Red Pier

Puedes escucharla y ver el videoclip a continuación: