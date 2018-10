VANCE JOY VISITARÁ MADRID EN OCTUBRE

El cantante, músico y compositor australiano actuará en la capital el 25 de Octubre en la sala Joy Eslava.

Vance Joy, recorrerá gran parte del mundo con su gira para presentar su nuevo álbum Nation of Two, que salió a la venta el 23 de febrero. Éste, que es su segundo disco después de Dream Your Life Away (2014), ha recibido ya la certificación Platino en su país.

Lay It On Me es el single que sirve de presentación para este trabajo que, además que el antes mencionado Platino, ha conseguido Nº1 en la lista Alternative Radio de Billboard en Estados unidos y tiene ya más de 40 millones de reproducciones en Spotify.

“Trata sobre una pareja completamente autónoma; su mundo comienza y acaba en la cama que comparten, el coche en el que van, o en donde quiera que estén juntos… la idea de que su amor por el otro es lo que les orienta, es un punto de referencia que da sentido a la vida.” Comentaba el artista cuando le preguntaban sobre las 13 canciones que componen el disco.

Aunque es la primera vez que Vance Joy actuará en España de forma oficial, algunos afortunados tuvieron el placer de escuchar en directo un adelanto del futuro concierto en algún lugar de Madrid el pasado 19 de Marzo.

Las entradas, ya disponibles a la venta en puntos de venta oficiales, tienen un precio de 20€+gastos.