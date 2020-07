Vampire Weekend publican disco en directo grabado en Florida para Amazon Music

Vampire Weekend tienen una relacion muy especial con su público en Florida, y precisamente por eso han grabado un EP en exclusiva para Amazon Music titulado Live in Florida, con grabaciones de los conciertos que ofrecieron allí el año pasado.

En este EP, los fans de la banda pueden encontrar interpretaciones en directo de canciones de todos los discos de la banda, con un especial énfasis en su cuarto disco Father Of The Bride que era el que presentaban en estos conciertos. Desde luego, este EP captura la diversión y energía de las actuaciones de la banda que también pudimos disfrutar el año pasado en nuestro país y, en nuestro caso concreto, en su paso por la Sala La Riviera en Madrid.

Os dejamos a continuación con el tracklist de este Live In Florida que, os recordamos, podéis escuchar a través de Amazon Music.

White Sky (Live in Miami)

How Long? (Live in St. Augustine)

Sunflower (Live in Miami)

Nick from Orlando Intro

A-Punk (Featuring Nick from Orlando) (Live in St. Augustine)

2021 (Live in St. Augustine)