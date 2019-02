Vampire Weekend estrena vídeo para “Harmony Hall”

Vampire Weekend han compartido hoy el vídeo oficial de Harmony Hall, el cual podréis encontrar al final de esta publicación. Este tema junto con 2021 son las primeras canciones que han visto la luz y que forman parte del esperado nuevo disco de Vampire Weekend.

De este nuevo disco no se sabe gran cosa. En primer lugar que se trata de un álbum doble, como confirmó el propio Ezra Koening el pasado enero. En el mismo post de Instagram, el líder de Vampire Weekend aseguraba que la idea principal era lanzar dos tema del disco cada mes.

También se supo que el título ya no sería Mitsubishi Macciato como en un principio se había anticipado, sino que ahora tomaría el nombre de Father of The Bride. De igual forma, el medio Stereogum ha dado a conocer el artwork del mismo.

El último disco de los neoyorquinos se trata de su aclamado Modern Vampires Of The City, que data de 2013. Si bien es cierto que dos temas no son suficiente para sofocar las ganas de nuevas canciones por parte de la formación, Harmony Hall (con su vídeo oficial) y 2021 son un buen aperitivo para ir abriendo boca. También podéis encontrar la opinión de Crazyminds sobre estos dos temas aquí.