Vampire Weekend comparten dos canciones nuevas

Tras avanzar con un vídeo de dos horas lo que tenían entre manos, la banda neoyorquina ha destapado los singles Harmony Hall y 2021. Vampire Weekend avisan así de la llegada en 2019 de su próximo disco de estudio, seis años después de Modern Vampires of the City.

De hecho, una de las nuevas canciones compartidas por Vampire Weekend, Harmony Hall, interpola un extracto de la letra del tema Finger Back, perteneciente al álbum lanzado en 2013. “I don’t wanna live like this / But I don’t wanna die“, se oye en la pieza.

El nuevo trabajo de Ezra Koenig y compañía llega en primavera, aunque se desconoce su fecha de publicación, y se titula Father of the Bride. Koenig ha revelado en una entrevista concedida a Beats 1 que el ex-miembro del grupo, Rostam Batmanglij, ha colaborado en la obra. El componente original de los estadounidenses ha contribuido en la producción de Harmony Hall y habría estado muy presente en otro de los cortes que formarán el cuarto disco de Vampire Weekend.

Koenig también ha asegurado que el guitarrista Greg Leisz ha participado activamente en las composiciones y es quien interpreta el solo de Harmony Hall. No es el único partícipe en la elaboración del tema, cuyos créditos muestran además a Danielle Haim y Dave Longstreth. En otras declaraciones ofrecidas a NPR, el líder de la formación ha comentado que Jenny Lewis es quien canta “boy” en 2021.

Origen japonés

Sobre esta segunda canción, Koenig ha añadido que se vale de un sampleo del icono japonés Haruomi Hosono. “Es música que compuso en los 80 para los almacenes Muji en Japón“, ha explicado sobre el sonido que originó esta pieza, ya que le impulsó a escribirla.

En la entrevista Koenig ha sumado que el guitarrista de The Internet, Steve Lacy, es otro de los colaboradores del próximo largo de Vampire Weekend. Éste será un doble LP de 18 canciones y esperan sacar al menos cuatro adelantos más antes de su salida, sin fecha oficial. Alguno de estos sonarán seguramente en el Mad Cool 2019 el jueves 11 de julio.