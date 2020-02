Vampire Weekend comparte tres bonus tracks de la versión japonesa de “Father of the Bride”

El retorno discográfico de Vampire Weekend, Father Of The Bride, fue elegido por nuestros redactores Mejor Disco Internacional del Año 2019, y además, pudimos recientemente disfrutarlo en directo. Ahora, la banda ha publicado las 3 bonus tracks de la edición japonesa del disco, tituladas Houston Dubai, I Don’t Think Much About Her No More y Lord Ullin’s Daughter, en la que cuentan con la colaboración del actor Jude Law.

Hasta el momento, estas canciones no habían estado disponibles a nivel mundial en las plataformas de streaming, pero finalmente podemos disfrutar de estos tres nuevos temas de Ezra Koenig y compañía. Disfruten.